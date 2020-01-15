https://static.news.ru/photo/83d41bf4-3788-11ea-90dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для снижения уровня бедности в России нужно повышать зарплаты, а не социальные пособия. Только в таком случае поставленная к 2024 году задача станет реализуемой, высказал мнение первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

К этому сроку, напомнил он, национальным проектом предполагается бедность сократить вдвое.

Давайте посмотрим состав доходов: мы сразу понимаем, что является основным драйвером в составе доходов — это доходы от трудовой деятельности. Заработная плата — вот тот драйвер, локомотив, который, собственно говоря, и тянет наши доходы, вот в чем залог, — цитирует ТАСС выступление Вовченко на панельной дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

Замминистра отметил, что доля социальных пособий в составе доходов населения составляет всего 4%. Поэтому оказать существенного влияния на общий уровень доходов они не могут, пояснил он.

В марте 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году. По данным Росстата, в 2019 году за чертой бедности жили больше 13% россиян.

Бороться с бедностью путём целевого субсидирования, как писал NEWS.ru, предложил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, это гораздо эффективнее, чем, например, отмена налога на доходы физических лиц.