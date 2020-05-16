Минтранс: первые транши субсидий авиакомпании получат до конца мая

https://static.news.ru/photo/c36b294a-9784-11ea-b0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые выплаты субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, планируется начать до конца мая. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Общий объём субсидий составит 23,4 млрд рублей, из них на 7,9 млрд рублей может претендовать «Аэрофлот». 15 мая заявки на субсидирование подали «Уральские авиалинии», S7, Smartavia и Azur Air. В министерстве отметили, что 18 мая ждут документов от «Руслайн» и iFly.

Россия полностью остановила авиаперевозки из-за ситуации с COVID-19 в конце марта. Разрешены только чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. При этом ограничения на перелёты между регионами не вводились, но авиакомпании сами начали их отменять из-за падения спроса.

Ранее в Минтрансе выразили надежду на восстановление авиационных перевозок внутри страны с июня этого года, а международных — с июля. Последнее зависит также от эпидемиологической обстановки в зарубежных странах, писал NEWS.ru.