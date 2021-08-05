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В Минстрое рассказали о ценах на стройматериалы

14:14, 05 августа 2021
В Минстрое рассказали о ценах на стройматериалы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Стоимость строительных материалов в России стабилизируется, резких скачков цен уже не наблюдается. Об этом сообщила на вебинаре директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя РФ Ирина Тютьмина. Её слова приводит ТАСС.

Она пояснила, что мониторингом цен занимается Главгосэкспертиза, а результаты направляются в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минпромторг для принятия мер. По данным Росстата, цены на стройматериалы в мае 2021 года выросли на 4,99% по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года цены выросли на 12,07%.

Ранее ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов. Поводом для этого стало повышение цен на их продукцию в первом полугодии 2021 года. Тогда сообщалось о том, что за июнь стройматериалы в России подорожали на 6,7%, а с начала года — на 19,63%.

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