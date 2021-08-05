В Минстрое рассказали о ценах на стройматериалы

Стоимость строительных материалов в России стабилизируется, резких скачков цен уже не наблюдается. Об этом сообщила на вебинаре директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя РФ Ирина Тютьмина. Её слова приводит ТАСС.
Она
Ранее ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов. Поводом для этого стало повышение цен на их продукцию в первом полугодии 2021 года. Тогда сообщалось о том, что за июнь стройматериалы в России подорожали на 6,7%, а с начала года — на 19,63%.