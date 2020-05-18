Минстрой разработал меры по ускорению строительства

https://static.news.ru/photo/d8d5078c-99a1-11ea-8920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минстрое разработали пять мероприятий, направленных на снижение административных процедур и сокращение сроков строительства. О этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Волков.

Сейчас можно выделить пять основных направлений, пять шагов, сделав которые, можно получить серьёзное продвижение вперёд в части скорости строительства без серьёзных рисков удорожания, — цитирует его РИА Новости.

Волков пояснил, что меры касаются рабочей документации, экспертного и проектного сопровождения, проектирования технического нормирования, особенностей регулирования для чрезвычайных ситуаций.

По словам чиновника, нововведения позволят вносить изменения в проект без остановки процесса строительства, что будет способствовать экономии средств и времени. Например, при реализации крупных проектов сроки строительства могут сократиться до полугода.

Кроме того, разработанные ведомством меры упрощают внесение изменений в схемы территориального планирования, генпланы, правила землепользования и застройки.

Ранее NEWS.ru писал, что Минстрой занимается подготовкой второго пакета антикризисных мер поддержки отрасли. Он предполагает помощь регионам, где снизились показатели строительства и продажи жилья из-за падения доходов и покупательской способности населения.