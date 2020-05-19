Минстрой РФ призвал не медлить с покупкой квартиры

https://static.news.ru/photo/4dfc3346-99ca-11ea-9244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Падение цен на жилые квадратные метры приведёт к ухудшению качества домов и уменьшит конкуренцию на рынке недвижимости, считает и. о. министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Покажите мне застройщика, который сегодня снизит стоимость метра. Значит, у него рентабельность ниже, цена за квадратный метр была завышена. Стоимость в моменте регулирует рынок, — цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, задача ведомства гарантировать завершение строительства всех жилых домов, а не диктовать компаниям ценовую политику. Он добавил, что сейчас «лучшее время» для покупки квартиры и с подобным решением лучше не медлить.

Ставки по ипотечным кредитам в середине мая снизились до минимальных значений и почти достигли уровня февраля. В 15 лидирующих банках деньги на новостройки готовы давать в среднем под 8,59% годовых, а на готовое жильё — под 8,86%.

Ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ирина Жигина посоветовала не брать ипотеку, если у заёмщика нет 70% от стоимости квартиры. Как писал NEWS.ru, взяв кредит во время неустойчивой ситуации на фоне пандемии, человек может лишиться заработка и оказаться в долговой яме.