Минск ограничил ввоз птицы из РФ и некоторых других стран

https://static.news.ru/photo/6a58a83a-2bfb-11eb-bc09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Белоруссии ограничили ввоз птицы и продукции птицеводства из ряда регионов РФ. Кроме того, подобные меры приняты в отношении аналогичных товаров их ФРГ, Нидерландов, Франции и Дании в связи со случаями птичьего гриппа в этих государствах, передаёт департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Временные меры коснулись продукции из Татарстана, Ростовской, Самарской, Томской областей РФ, а также из земель Мекленбург — Передняя Померания и Нижняя Саксония (ФРГ), Гронингена и Гелдерланда (регионы Нидерландов), из Корсики (Франция) и Центральной Ютландии (Дания). По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в указанных регионах фиксируют заражение птиц высокопатогенной инфекцией, пишет БелТА. Соответствующие постановления вступят в силу с 23 ноября.

Кроме того, две новые вспышки птичьего гриппа зафиксированы на острове Сикоку в Японии. Власти страны в связи с этим приняли решение уничтожить около 845 тысяч кур. Первый случай заражения был отмечен на птицеферме в Митое 5 ноября. До этого птичий грипп в Японии не выявляли три года. К 20 ноября по распоряжению властей было истреблено уже порядка 300 тысяч домашних птиц. Однако распространение заболевания остановить не удалось.

Президент компании, управляющий поражённой инфекцией фермой заявил, что на объекте соблюдались все санитарные меры. Предприниматель признался, что не понимает, как куры могли заразиться, и заключил, что теперь у него нет другого выхода, кроме как ждать инструкций от регулирующих отрасль органов. 11 ноября Россия запретила поставки мяса птицы и яиц из Японии и ограничила ввоз кормов и кормовых добавок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Южной Кореи подтвердили четвёртый случай обнаружения высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 в этом году. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.