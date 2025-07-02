Хачапури по-кубански — это что-то новое: превращаем обычный обед в праздник

Эти кубанские хачапури по-казачьи — идеальное начало дня! Хрустящее слоеное тесто и обильная сырная начинка с чесночной ноткой создают неповторимый вкус, который заряжает энергией на весь день. Готовятся просто, но получаются по-ресторанному эффектными.
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- сливочное масло — 250 г;
- молоко — 100 мл;
- сыр «Российский» — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- соль — 1 ч. л.
Приготовление:
- Муку смешайте с солью, добавьте холодное масло, разотрите в крошку.
- Влейте молоко, замесите тесто, охладите 30 минут.
- Для начинки смешайте тертый сыр, яйца и давленый чеснок.
- Раскатайте тесто, распределите начинку, сверните конвертом.
- Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета.
Для аромата добавьте в начинку 1 ст. л. сметаны — сыр станет еще нежнее. Подавайте горячими с чаем или айраном — традиционный кубанский завтрак готов!
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