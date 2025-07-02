Хачапури по-кубански — это что-то новое: превращаем обычный обед в праздник

Хачапури по-кубански — это что-то новое: превращаем обычный обед в праздник

Эти кубанские хачапури по-казачьи — идеальное начало дня! Хрустящее слоеное тесто и обильная сырная начинка с чесночной ноткой создают неповторимый вкус, который заряжает энергией на весь день. Готовятся просто, но получаются по-ресторанному эффектными.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

сливочное масло — 250 г;

молоко — 100 мл;

сыр «Российский» — 500 г;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 1 головка;

соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Муку смешайте с солью, добавьте холодное масло, разотрите в крошку. Влейте молоко, замесите тесто, охладите 30 минут. Для начинки смешайте тертый сыр, яйца и давленый чеснок. Раскатайте тесто, распределите начинку, сверните конвертом. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Для аромата добавьте в начинку 1 ст. л. сметаны — сыр станет еще нежнее. Подавайте горячими с чаем или айраном — традиционный кубанский завтрак готов!

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