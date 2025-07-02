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02 июля 2025 в 17:35

Хачапури по-кубански — это что-то новое: превращаем обычный обед в праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти кубанские хачапури по-казачьи — идеальное начало дня! Хрустящее слоеное тесто и обильная сырная начинка с чесночной ноткой создают неповторимый вкус, который заряжает энергией на весь день. Готовятся просто, но получаются по-ресторанному эффектными.

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;
  • сливочное масло — 250 г;
  • молоко — 100 мл;
  • сыр «Российский» — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • соль — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Муку смешайте с солью, добавьте холодное масло, разотрите в крошку.
  2. Влейте молоко, замесите тесто, охладите 30 минут.
  3. Для начинки смешайте тертый сыр, яйца и давленый чеснок.
  4. Раскатайте тесто, распределите начинку, сверните конвертом.
  5. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Для аромата добавьте в начинку 1 ст. л. сметаны — сыр станет еще нежнее. Подавайте горячими с чаем или айраном — традиционный кубанский завтрак готов!

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
рецепты
хачапури
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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