https://static.news.ru/photo/1742a6fa-19cd-11ea-9df6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Белоруссии рассчитывают получить от России компенсацию в размере $70 млн за поставки «грязной нефти» по нефтепроводу «Дружба».

Об этом заявил посол республики в РФ Владимир Семашко. По его словам, данный вопрос обсуждался президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в ходе их встречи в Сочи, сообщает БЕЛТА.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва только частично компенсировала Минску потери. Неурегулированными остались вопросы, касающиеся выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки НПЗ и ущерба их оборудованию.