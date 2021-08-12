Минсельхоз: запрет на экспорт гречки продлят после 31 августа

Минсельхоз РФ допускает, что запрет на экспорт гречки из России будет продлён после 31 августа. Об этом в рамках Всероссийского дня поля — 2021 заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, которого цитирует РИА Новости.

Патрушев заявил , что ограничения на экспорт гречки могут быть продлены по итогам уборочной кампании, чтобы сохранить доступность этой социально значимой продукции. Он также подчеркнул, что в этом году ожидается прирост объёмов производства гречихи: посевные площади под неё были увеличены на 12% — до 976 тысяч гектаров.

Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией, — добавил глава министерства.

Ранее в России начал действовать временный запрет на экспорт гречки. Соответствующее решение было принято 30 апреля. Ограничение не распространяется на продукцию, предназначенную для международных гуманитарных миссий, транзита, экспорта для российских воинских формирований за пределами РФ и предприятий на космодроме Байконур и на архипелаге Шпицберген.