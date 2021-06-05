Россия запретила продавать гречиху за границу

https://static.news.ru/photo/8d9551ae-c5e3-11eb-8cb9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временный запрет на зарубежные поставки гречки начал действовать в России. Соответствующее решение принято ещё 30 апреля. Меры продлятся с 5 июня до 31 августа.

Ограничение не распространится на продукцию, предназначенную для международных гуманитарных миссий, транзита, экспорта для российских воинских формирований за пределами РФ и предприятий на космодроме Байконур и на архипелаге Шпицберген.

В конце апреля 2021-го стало известно, что из-за резкого роста экспорта отечественной гречихи Минсельхоз РФ решил обсудить временное ограничение экспорта крупы. Ведомство отмечало, что меры призваны предотвратить резкое колебание стоимости на внутренних рынках и подчеркнуло, что имеющейся объём производства позволят удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечить потребности населения в основных видах круп.

Накануне стало известно, что Россия оставит пармезан и другие виды сыра в санкционном списке. Пока европейские товары оттуда исключать не планируют. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он заметил, что качество российских сыров тех же сортов «уже очень близко», а иногда ничем не уступает заграничным. Что касается продуктового эмбарго, то, по его словам, «есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остаётся» в списке запрещённой.

Ранее Патрушев заявил, что в России нет рисков резкого подорожания сахара. У правительства есть план, как сделать цены стабильными.