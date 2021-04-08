Минсельхоз: стабильные цены на майонез обеспечит поддержка производителей

https://static.news.ru/photo/36231bba-9909-11eb-9f8b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о грядущем подорожании майонеза в магазинах. В ведомстве рассчитывают, что избежать этого помогут меры господдержки производителей.

Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее производители предупредили ретейлеров, что в апреле цены на майонез и соусы в России могут вырасти в среднем на 10%. Они объяснили это подорожанием подсолнечного и тропического масел, а также упаковки и логистики. При этом производители отметили, что повышение цен на продукцию лишь поможет им избежать убытков, но не не компенсирует рост себестоимости.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 млрд рублей в качестве субсидий производителям сахара и подсолнечного масла. Это позволит зафиксировать цены на указанные продукты для розничных покупателей на уровне 46 рублей за 1 кг и 110 рублей за 1 л соответственно.