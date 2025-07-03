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03 июля 2025 в 17:43

Готовим ПП-майонез дома: без яиц и заморочек — идеальный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ПП-майонез без яиц — густой, нежный и без лишних калорий. Этот рецепт доказывает, что полезный соус может быть вкусным: всего четыре ингредиента и минута времени — идеальный майонез готов!

Ингредиенты:

  • молоко (2,5% жирности) — 70 г;
  • лимонный сок — 25 г;
  • оливковое масло — 150 г;
  • дижонская горчица — 15 г.

Приготовление:

  1. Смешать все компоненты в высокой чаше.
  2. Взбить погружным блендером, двигаясь от дна к поверхности.
  3. Перелить в стеклянную банку, плотно закрыть.

Хранить в холодильнике при температуре +2–6 °C не более пяти дней. Такой майонез идеален для салатов, сэндвичей и даже диетических блюд — попробуйте!

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
майонез
молоко
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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