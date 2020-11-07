Минпромторгу компенсируют потери в радиоэлектронной промышленности

https://static.news.ru/photo/50732956-20f5-11eb-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Российское правительство выделит Минпромторгу леньги на компенсацию российским организациям потерь в доходах, которые возникли при производстве радиоэлектронной продукции.

По данным пресс-службы, эта касается потерь в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Проект распоряжения направлен на достижение результата по показателю «Доля радиоэлектронных изделий, произведённых на территории РФ, в общем объёме внутреннего рынка радиоэлектроники».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство одобрило проект изменений в распределение объёмов субсидий региональным бюджетам на финансирование программ по предоставлению социальных услуг на 2020 и 2021 годы. Цель проекта — обеспечение эффективного использования средств госбюджета и достижение запланированных показателей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».