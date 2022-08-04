Минпромторг предсказал падение спроса на медь и алюминий Минпромторг: спрос на медь и алюминий в РФ в 2022 году упадет в два раза

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году сократится в два раза, до 220-250 тысяч тонн и 720-760 тысяч тонн соответственно, пишет РБК со ссылкой на разработанную стратегию министерства, расписанную до 2030 года. По словам собеседника издания, это связано с избыточностью мощностей, которые необходимы в производстве цветных металлов, к которым относится медь и алюминий. Из-за этого одним из главных направлений развития в сфере производства металла останется экспорт продукции на мировые рынки.

Помимо меди и алюминия Минпромторг прогнозирует в этом году падение спроса и на другие цветные металлы — свинец и цинк. Потребление свинца снизится на 21%, до 90 тысяч тонн, цинка — на 15–27% (по разным сценариям), до 190–220 тысяч тонн. По оценкам ведомства, экспорт свинца тоже уменьшится — на 45%, до 70 тысяч тонн Цинк же практически не вывозится из России, — написали в издании.

Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Василий Данилов отмечает, что падение спроса на медь и алюминий связано с серьезным ударом по строительству и машиностроению, ведь именно в этих сферах активно используются оба цветных металла. За полгода объемы торговой недвижимости упали на 75%. Также серьезно сократилось производство легковых автомобилей в 2,6 раза и грузовиков на 17,7%.

Эксперт по промышленности Леонид Хазанов подчеркнул, что ни одна компания, занимающаяся производством меди (УГМК, «Русская медная компания» и «Норникель») не почувствует спада в объеме спроса из-за экспорта цветных металлов на мировой рынок. При этом Данилов отметил, что сокращение спроса на рынке производства алюминия негативно скажется на результатах отечественных компаний, однако эффект от потери станет незначительным, если руководители предприятий смогут перебросить избыточную продукцию на другие рынки.

Ранее госкорпорация «Росатом» и ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере извлечения редких и редкоземельных металлов, а также разработки новых материалов. Как сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, это позволит к 2030 году войти в ряды мировых технологических лидеров в некоторых сферах.