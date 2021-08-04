Минпромторг объявил о снижении цен на «борщевой набор»

В России подешевели овощи из так называемого борщевого набора. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Евтухова, тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей.

При этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня, — отметил чиновник.

По данным Росстата, за период с 27 июля по 2 августа в стране цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,1%. Заметнее всего подешевела морковь — на 11,3%. Стоимость помидоров упала на 7%, картофеля — на 6,5%. Огурцы потеряли в цене 5,3%, а лук — 0,7%.

В свою очередь заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев сообщи, что рабочая группа «Единой России» зафиксировала падение цен на овощи на уровне 20%.

Ранее сообщалось, что «мясной» налог может появиться в скором времени в России. Об этом заявил специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он считает, что политика учёта углеродного следа может затронуть и животноводство.