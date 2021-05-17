Минпромторг не нашёл оснований для сдерживания цен на удобрения

https://static.news.ru/photo/881da21a-b7a3-11eb-8bdf-96000091f725_660.jpg Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Необходимости в заморозке или в жёстком регулировании цен на минеральные удобрения в России пока нет. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее ставропольские аграрии попросили зафиксировать цены на минеральные удобрения, которые, по их данным, подорожали уже как минимум на 60%.

В настоящее время мы не видим оснований для введения заморозки цен или иных мер жёсткого регулирования, — заявили в министерстве.

При этом в ведомстве не исключили, что в случае взрывного или необоснованного роста цен на минеральные удобрения правительство РФ «применит соответствующие меры реагирования».

По данным министерства, ФАС уже провела проверки в нескольких регионах РФ и не выявила фактов необоснованного роста цен на минеральные удобрения. Увеличение стоимости, по официальным данным, на сегодняшний день не превышает 5%.

Ранее аграрии Ставропольского края попросили зафиксировать цены на минеральные удобрения, необходимые для сева озимых культур. Удобрения уже подорожали как минимум на 60%, их недостача может снизить урожай зерновых и спровоцировать рост цен на муку и хлебобулочные изделия. Об этом сообщается в письме председателя ставропольского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дениса Слинько, направленном полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке. Цены должны быть зафиксированы с ростом не более 10% к июню 2020 года, считают аграрии.