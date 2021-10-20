Минпромторг назвал предприятия, которые будут работать в нерабочие дни

Предприятия торговли с товарами первой необходимости, системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, а также компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ретейл будут работать в нерабочие дни. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Единственной возможностью снизить убытки от ограничений и не столкнуться с их продлением глава министерства назвал вакцинацию работников в промышленности и торговле.

Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления — как можно скорее вакцинировать сотрудников. Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться, — 80% вакцинированных или переболевших, — заявил Мантуров.

Министр назвал важной необходимостью обеспечить в нерабочие дни функционирование вышеназванных предприятий, а также возможность покупать товары первой необходимости.

Согласно данным ГИСП Минпромторга, по состоянию на 20 октября в сфере торговли провакцинировано около 60% сотрудников, на промышленных предприятиях — 48%. Минпромторг будет мониторить работу системообразующих предприятий и находиться в постоянном контакте с региональными властями для решения возникающих вопросов.

Региональным властям мы рекомендуем принимать решения, учитывая возможность обеспечить безукоризненное соблюдение на предприятиях противоэпидемических мер Роспотребнадзора, а также такой фактор, как процент вакцинированных сотрудников, — добавил Мантуров,

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.