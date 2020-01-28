Речь идёт о трёх участках, расположенных недалеко от острова Тюлений. В ближайшие три года компания планирует пробурить там сразу четыре поисковые скважины и провести 3D-сейсмику на площади 3 тыс. кв. км.

Как писал NEWS.ru, глава компании Вагит Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом, который был введён Минприроды в 2016 году. Его суть состоит в том, что ведомство предоставляет лицензию на запрашиваемый участок для геологического изучения без проведения торгов. Впоследствии на такой участок не должны претендовать другие компании.