ЛУКОЙЛ хочет получить доступ к трём участкам в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Соответствующее письмо глава нефтедобывающей компании Вагит Алекперов направил президенту РФ Владимиру Путину.
По данным газеты «Коммерсант», речь
При этом Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом, который был введен Минприроды в 2016 году. Его суть состоит в том, что ведомство предоставляет лицензию на запрашиваемый участок для геологического изучения без проведения торгов. Впоследствии на такой участок не должны претендовать другие компании.
Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и российская компания ЛУКОЙЛ на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разведке перспективных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря, писал NEWS.ru.
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