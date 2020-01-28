https://static.news.ru/photo/1fe4a514-41a1-11ea-8dae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЛУКОЙЛ хочет получить доступ к трём участкам в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Соответствующее письмо глава нефтедобывающей компании Вагит Алекперов направил президенту РФ Владимиру Путину.

По данным газеты «Коммерсант», речь идёт о трёх участках, расположенных недалеко от острова Тюлений. В ближайшие три года компания планирует пробурить там сразу четыре поисковые скважины и провести 3D-сейсмику на площади в 3 тыс. кв. км.

При этом Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом, который был введен Минприроды в 2016 году. Его суть состоит в том, что ведомство предоставляет лицензию на запрашиваемый участок для геологического изучения без проведения торгов. Впоследствии на такой участок не должны претендовать другие компании.

Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и российская компания ЛУКОЙЛ на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разведке перспективных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря, писал NEWS.ru.