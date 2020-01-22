https://static.news.ru/photo/ae3c8878-3db8-11ea-b7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и российская компания «Лукойл» на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разведке перспективных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря.

SOCAR и «Лукойл» подписали меморандум о взаимопонимании по разведочному блоку, охватывающему перспективную структуру Нахчыван в азербайджанском секторе Каспия, а также перспективные структуры Прикаспийская — Губа и Гошадаш в мелководной части моря, — говорится в сообщении SOCAR.

Как писал NEWS.ru, SOCAR технически имеет возможность осуществлять поставки нефти белорусской стороне через трейдинговые операции. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах Давосского экономического форума. Алиев подчеркнул, что речь не идёт о нефти из Азербайджана. Как пояснил лидер республики, SOCAR Trading ведёт поставки по всему миру. Глава Азербайджана также уточнил, что о таких обращениях со стороны Белоруссии ему «ничего не известно».