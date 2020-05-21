Минобрнауки: студенты смогут брать любые кредиты на образование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России. По данным ведомства, по итогам 2020 года показатель увеличится до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года.

Согласно основным параметрам сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 годы, уже в будущем году уровень безработицы снизится до 5,4%. В 2022-м ожидается показатель в 4,9%, в 2023 году —...