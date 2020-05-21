Минобрнауки: студенты смогут брать любые кредиты на образование

https://static.news.ru/photo/7ab7bd02-9c03-11ea-be76-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Образовательные кредиты планируется выдавать студентам вузов на любую сумму на 15 лет, рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Это расширение программы кредитования с государственным участием, то есть, проще говоря, образовательный кредит <...>, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка РФ, — рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».
Президент РФ Владимир Путин накануне поручил проработать вопрос о снижении ставок по образовательным кредитам. Помимо этого, глава государства распорядился проработать механизм увеличения размера налоговых вычетов по таким займам.
У молодых людей должна быть возможность оплатить обучение за счёт специального займа на максимально льготных условиях, подчеркнул российский лидер.
Ранее NEWS.ru писал, что министр образования и науки Валерий Фальков предложил разрешить вузам перевести на вакантные бюджетные места большее количество студентов-отличников, которые учатся на платной основе.
Он отметил, что такие вакантные места на втором и последующих курсах имеются практически в каждом институте. Таким образом, университетам предложено «предоставить более широкие возможности».