Минниханова переизбрали главой совета директоров «Татнефти»

https://static.news.ru/photo/9a377bb0-b9fc-11ea-94d7-fa163e074e61_660.jpg Рустам Минниханов Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов 29 июня был переизбран председателем совета директоров компании «Татнефть».

Председателем совета директоров ПАО «Татнефть» единогласно избран Р. Н. Минниханов — президент Республики Татарстан, — цитирует РИА Новости заявление предприятия.

Также совет директоров рассмотрел исполнение бюджета компании за январь–май 2020 года и утвердил бюджет на июль и III квартал 2020 года. Кроме того, руководители ознакомились с информацией о развитии проектов «Доманик» и «Битум», в рамках которых «Татнефть» создаёт и апробирует технологии эффективной разработки и освоения трудноизвлекаемых запасов.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании «Татнефть» на уровне «BBB-». Рейтинг характеризуется как стабильный.

В агентстве отметили, что рейтинг отражает незначительный уровень долга. Там ожидают, что компания будет проводить консервативную политику привлечения финансовых средств. Кроме того, аналитики рассчитывают на существенные объёмы добычи, в структуре которой доминируют жидкие углеводороды, а также на высокую кратность запасов.

Вместе с тем в Fitch без энтузиазма относятся к тому, что «Татнефть» предоставляет финансовую поддержку банкам «Зенит» и «Ак Барс», а также другим компаниям, которые не имеют отношения к основным операциям компании. Эксперты выразили надежду на то, что в условиях низких цен на нефть «Татнефть» сможет генерировать нейтральный свободный денежный поток за счёт российской системы налогообложения, ослабления рубля, низких капзатрат и гибкой дивидендной политики, писал NEWS.ru.