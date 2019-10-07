https://static.news.ru/photo/641d3c6a-e958-11e9-8470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/ZB

Министерство разработало методику, позволяющую снизить начальную цену на аукционе на частоты для сетей нового поколения в 3–6,5 раз.

Если методика будет применена, стартовая стоимость частоты шириной 200 МГц в диапазоне 25,25–27,5 ГГц в столице упадёт с 436 млн рублей до 66 млн, то есть в 6,5 раз, в Санкт-Петербурге и Новосибирске — в 3 и 3,6 раз соответственно, с 179,2 млн до 59 млн и с 24,8 млн до 6,85 млн рублей, передаёт « Коммерсант ».

Как писал News.ru ранее, операторы сетей мобильной связи пятого поколения (5G) должны использовать при строительстве российские серверы с отечественной доверенной электроникой. Об этом говорится в одобренных президиумом правительственной комиссии дорожных картах по технологиям беспроводной связи. Они были разработаны в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».