Министры стран ОПЕК начали заседание по судьбе сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/6d723662-a7f8-11ea-a82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заседание ОПЕК началось в формате видеоконференции. В мероприятии принимают участие министры энергетики стран-участниц организации.

Главы ведомств планируют обсудить первые результаты действия сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Кроме того, они поговорят о дальнейшей работе по документу.

Трансляция встречи ведётся на сайте ОПЕК.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Кроме того, государства не согласовали и продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах России, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Также Эр-Рияд заявил, что готов в случае необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

Ранее американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении в мире числа действующих нефтяных и газовых буровых установок. По её подсчётам, в мае количество объектов уменьшилось на 338, что является минимальным показателем с 1999 года, писал NEWS.ru.