Минфин: Россия может закрыть потребности бюджета без внешних займов

https://static.news.ru/photo/f8c08ace-1230-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РФ может полностью закрыть потребности бюджета в 2020 году без внешних заимствований, рассказал замглавы Минфина России на Виртуальной дискуссии Валдайского клуба Тимур Максимов.

По его словам, ведомство не считает, что подобные займы должны играть существенную роль в финансировании дефицита бюджета страны.

Даже если мы полностью откажемся от внешних займов в этом году, как это было в прошлом году, мы сможем профинансировать наши потребности за счёт внутренних заимствований, — цитирует чиновника РИА Новости.

В 2020-м, согласно положениям федерального бюджета, предусмотрены внешние займы не более $3 млрд. Однако министерство собирается привлечь крупные денежные средства с помощью внутренних операций.

В 2020 году сумма валовых займов достигнет 2,3 трлн рублей, а чистых привлечений — 1,7 трлн рублей.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что российскую экономику не следует «накачивать» деньгами. По его словам, в конечном итоге это может привести к масштабному обесцениванию рубля.

Кроме того, может быть утеряна макроэкономическая стабильность. Относительно недавно она выросла, и худшим шагом по борьбе с последствиями коронавируса стали бы действия, которые могут привести к её утрате, писал NEWS.ru.