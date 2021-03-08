Минфин России допустил сокращение заимствований в 2021 году

https://static.news.ru/photo/304d31c6-80bd-11eb-9701-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин РФ допустил снижение объёмов заимствований в 2021-м, что обеспечит поддержание уровня госдолга в следующие три года в пределе 20% ВВП, что позволит более гибко отвечать на возможные вызовы и угрозы долговому рынку, рассказал журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

Он отметил, что фактическое исполнение федерального бюджета в 2020-м оказалось лучше прогнозов. В первую очередь благодаря более динамичным поступлениям доходов от нефтегазовой отрасли, отсюда рост бюджетных остатков.

Рост <...> бюджетных остатков <...> позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объёма заимствований, — цитирует чиновника РИА Новости.

Программа внутренних заимствований на 2021 год предполагает привлечение 3,7 трлн рублей в валовом выражении, или примерно по 75 млрд рублей в неделю.

Накануне российское казначейство отчиталось, что сборы налога с богатых россиян составили 1,8 млрд рублей за январь. Повышенная ставка 15% действует только для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, закон начал действовать с начала этого года. По мнению специалистов, доходы такого уровня получили не более 20 тысяч человек в стране. И с высоким уровнем точности можно определить, что их общие доходы за январь составили более 92 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба планирует создать специальную инспекцию для состоятельных граждан России и таким образом считать их налоги отдельно от соотечественников с низким доходом. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 5 млн рублей в год.