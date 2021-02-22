Богатые заплатили за январь 1,8 млрд рублей налогов

Казначейство отчиталось, что сборы налога с богатых россиян составили 1,8 млрд рублей за январь. Повышенная ставка 15% действует только для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, закон начал действовать с начала этого года.
По мнению специалистов, доходы такого уровня получили не более 20 тысяч человек в стране. И с высоким уровнем точности можно определить, что их общие доходы за январь составили более 92 млрд рублей,
Накануне введения повышенной ставки министр финансов Антон Силуанов заявил, что под прогрессивную шкалу попадут 1% работающих или 700 тысяч человек. Дополнительные доходы от их заработков может составить до 60 млрд рублей в год.
Эти поступления в бюджет носят исключительно целевой характер. Они должны направляться на дорогостоящее лечение детей с редкими заболеваниями с специально учреждённый для этого фонд под названием «Круг добра».
Председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко заявлял, что организация уже приступила к сбору заявок на покупку дорогостоящих лекарств.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба планирует создать специальную инспекцию для состоятельных граждан России и таким образом считать их налоги отдельно от соотечественников с низким доходом. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 5 млн рублей в год.