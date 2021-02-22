Богатые заплатили за январь 1,8 млрд рублей налогов

https://static.news.ru/photo/739ce5d6-7634-11eb-a0db-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Казначейство отчиталось, что сборы налога с богатых россиян составили 1,8 млрд рублей за январь. Повышенная ставка 15% действует только для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, закон начал действовать с начала этого года.

По мнению специалистов, доходы такого уровня получили не более 20 тысяч человек в стране. И с высоким уровнем точности можно определить, что их общие доходы за январь составили более 92 млрд рублей, сообщают «Известия».

Накануне введения повышенной ставки министр финансов Антон Силуанов заявил, что под прогрессивную шкалу попадут 1% работающих или 700 тысяч человек. Дополнительные доходы от их заработков может составить до 60 млрд рублей в год.

Эти поступления в бюджет носят исключительно целевой характер. Они должны направляться на дорогостоящее лечение детей с редкими заболеваниями с специально учреждённый для этого фонд под названием «Круг добра».

Председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко заявлял, что организация уже приступила к сбору заявок на покупку дорогостоящих лекарств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба планирует создать специальную инспекцию для состоятельных граждан России и таким образом считать их налоги отдельно от соотечественников с низким доходом. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 5 млн рублей в год.