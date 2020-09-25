Минфин РФ отказался считать спецрайоны «внутренними офшорами»

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Специальные административные районы (САР) в РФ не являются «внутренними офшорами», однако в подобных регионах необходимо создать более привлекательные налоговые режимы, чем на Кипре после изменения налогового договора с ним, заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Вообще понятие «внутренний офшор» немного кощунственное. Потому что мы должны создать привлекательный режим для холдинговых компаний в том плане, что пока они не распределяют прибыль — чтобы эта прибыль не подлежала излишнему налогообложению. Режим, который мы должны создать в САР, безусловно должен быть более выгодный, чем тот налоговый режим, который будет на Кипре после 1 января 2021 года, — цитирует чиновника ТАСС.

Тотальная ревизия налоговых режимов была инициирована ещё в марте, когда президент России Владимир Путин предложил применить повышенный (15%) налог на дивиденды, которые уходят на счета за границу. Реализация этой меры, конечно же, потребовала корректировки международных договоров об избежании двойного налогообложения. Путин тогда пригрозил: если иностранные партнёры России откажутся от этих предложений, то РФ просто выйдет из соглашения в одностороннем порядке. В Москве тогда пообещали, что эти процессы не повлияют на инвестиционный климат.

В 2019 году Константинос Петридис, занимавший должность главы МВД Кипра, заявил о наличии чёрного списка бизнесменов, которых власти хотят лишить «золотых паспортов». Сообщалось, что в списке фигурируют 26 фамилий. Кипрские СМИ утверждали, что среди них есть 10 россиян: бизнесмены Владимир Столяренко, Александр Бондаренко, Олег Дерипаска и члены их семей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ поручил Министерству финансов до 20 октября 2020 года дополнительно проработать вопрос о списке доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 15%.