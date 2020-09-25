Кабмин поручил Минфину проработать перечень доходов, облагаемых НДФЛ

https://static.news.ru/photo/082a2336-ff38-11ea-8153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерству финансов

Российский кабмин поручил Министерству финансов до 20 октября 2020 года дополнительно проработать вопрос о списке доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 15%.

Минфину России при рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период», в Государственной думе дополнительно проработать с участием органов власти субъектов Российской Федерации вопрос о перечне доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц по ставке 15%, — говорится на официальном сайте правительства РФ.

Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил повысить налоги для организаций, чьи доходы от дивидендов превышают 50 млн рублей. Он направил письмо с этим предложением в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Сенатор в своём послании отмечает, что 2,4 млн компаний в своих отчётах за 2017 год указали 5,3 трлн рублей, выплаченных по дивидендам. Часть из этих средств получили физические лица. По данным Федеральной налоговой службы, доходы граждан от дивидендов в 2018 году составили 1,5 трлн рублей.

Одновременно с этим фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц.

Отменить плоскую шкалу НДФЛ ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Деньги, которые будут получены за счёт увеличения налога, пойдут на лечение тяжелобольных детей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, под повышенное налогообложение подпадёт не более 1% всех работающих граждан. За счёт этого казна получит порядка 60 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин упрекнул правительство страны в повышении акцизов, НДПИ и НДФЛ после того, как в 2018-м власти пообещали не усиливать налоговую нагрузку в течение шести лет. Он подчеркнул, что в ходе разработки проекта бюджета правительство предложило повысить акцизы на табак, увеличить налог на добычу полезных ископаемых, как нефтяных и газовых, так и по другим рудам.