Кипр становится дорогостоящей гаванью для России

В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на Кипр был подписан ряд важных документов, в числе которых — протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение «об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал». Стороны обсудили не только разгорающийся в регионе кризис, вызванный разными взглядами на морские границы, но и новые требования, которые предъявляют к Кипру США. Лавров заметил, что Восточное Средиземноморье нуждается в других подходах к решению проблем.

Битва за порты

Прибывший из Сирии шеф российской дипломатии провёл переговоры со своим коллегой Никосом Христодулидисом, с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, председателем Палаты представителей (законодательного органа) Димитрисом Силлурисом и лидерами основных кипрских политических партий. В Никосии многие ждут от Москвы посредничества в том, что касается турецких действий в регионе. В последнее время Анкара продемонстрировала готовность отстаивать свой взгляд на морские границы с оружием в руках, что не может не настораживать её соседей.

Нас беспокоит ситуация в Средиземном море. Что касается отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога — прагматичного, опирающегося на взаимные интересы и на поиск решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права, — сказал Лавров в начале встречи с Анастасиадисом.

Министр не преминул заметить, что Россию сильно тревожит политика США в Средиземноморье и их курс на линию «кто не с нами, тот против нас». Глава МИД РФ назвал такую позицию прискорбной, «потому что и в восточном Средиземном море, и в целом в регионе, и в любом другом регионе необходимы совершенно другие подходы к решению проблемы своих собственных интересов».

Поводы раздражаться у Москвы действительно есть. В этом месяце посол США в Никосии Джудит Гарбер на пресс-конференции, которая была посвящена решению Вашингтона о частичном снятии эмбарго на поставку американских вооружений на остров, заметила: её страна по-прежнему призывает Кипр лишить российские военные корабли права швартоваться в портах республики. Это та цена, которую Кипр должен понести за снятие с него санкций.

Законодательство, которое позволило принять это политическое решение (имеется в виду частичное снятие оружейного эмбарго. — NEWS.ru), призывает Кипр продолжать свои усилия по имплементации строгих правил по борьбе с отмыванием денег и финансового надзора, а также предпринять шаги, необходимые для того, чтобы лишить российские военные корабли возможности пользоваться портами для дозаправки и обслуживания, — сказала глава американской дипмиссии.

День спустя после пресс-конференции Гарбер посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий связал эти заявления с «желанием поссорить Москву и Никосию». Однако реальных инструментов противостоять этому у Кремля нет.

MOD Russia/Global Look Press

Чистка налоговых режимов

Тем не менее Кипр и сам мог бы многое предъявить России, например, кампанию по пересмотру процесса взимаемых сборов.

По итогам визита Лаврова был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. В соответствии с заключённым между РФ и Кипром документом, взимаемый налог с дивидендов и процентов не может быть выше 15% от общей суммы дивидендов. В некоторых случаях может доходить и до 5%, если лицо, которое имеет право на дивиденды, является зарубежной страховой компанией, пенсионным фондом, органом власти или центробанком. Сам документ должен вступить в силу с 2021 года.

Тотальная ревизия налоговых режимов была инициирована ещё в марте, когда президент России Владимир Путин предложил применить повышенный (15%) налог на дивиденды, которые уходят на счета за границу. Реализация этой меры, конечно же, потребовала корректировки международных договоров об избежании двойного налогообложения. Путин тогда пригрозил: если иностранные партнёры России откажутся от этих предложений, то РФ просто выйдет из соглашения в одностороннем порядке. В Москве тогда пообещали, что эти процессы не повлияют на инвестиционный климат.

Однако иное мнение выразил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, который выразил сожаление по поводу принятого решения, предсказав снижение стимула к сбережениям и ухудшение взаимоотношений России с другими юрисдикциями. Такие инициативы надо принимать очень аккуратно, заметил Кудрин, назвав их прологом к общему ухудшению инвестиционного климата.

Аналитики, впрочем, тогда назвали чистку налоговых режимов сигналом российским элитам о необходимости направить свои инвестиции в РФ. Неудивительно, что подписание соответствующего протокола с Кипром российские пропагандистские ресурсы тут же назвали победой Кремля над офшорами. Однако так ли однозначен этот триумф в условиях интереса более крупного международного игрока к острову, остаётся под вопросом.