Минфин предложил сократить расходы на развитие Крыма

https://static.news.ru/photo/7cc1bf88-d7c4-11ea-bb87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Минфине выступили предложением уменьшить расходы на развитие Крыма до 76,1 млрд рублей в 2021 году и до 82,3 млрд в 2022 году.

Если предложение будет принято, то расходы в 2021 и 2022 годах уменьшатся на 8,5 млрд рублей и 9,1 млрд соответственно.

Также предложено сократить расходы на развитие Дальнего Востока. В 2021 году они могут составить 39,1 млрд (-5,4 млрд), в 2022 году — 34,7 млрд (-2,7 млрд), а также 34,3 млрд (-3 млрд) в 2023 году.

Уменьшение расходов может затронуть Северный Кавказ: 11,75 млрд рублей (-1,8 млрд) в 2021 году, 10,4 млрд рублей (-1,6 млрд) в 2022 году и 10 млрд рублей (-2 млрд) в 2023 году, а также Арктику: 136,8 млн рублей в 2021 году (-7,3 млн), 47,4 млн рублей в 2022 году (-2,6 млн) и 49 млн рублей в 2023 году (-1 млн).

NEWS.ru писал, что Минфин предложил уменьшить траты на Госдуму, Счётную палату и Совфед в период с 2021 по 2023 год. Это следует из документа «Методика расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Ранее Минфин выступил с предложениями по сокращению расходов на образование и здравоохранение.