Министерство финансов РФ должно подготовить поправки в закон о государственных закупках до 1 мая 2020 года. Соответствующее поручение сотрудникам и руководству ведомства дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Минфин разработает и представит правительству проекты нормативных актов, которые обеспечивают оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Держать под контролем процесс внесения правовой нормы для рассмотрения в Государственную думу поручили вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Представить предложения по оптимизации процедур и сокращению сроков планирования, проектирования и строительства объектов должен будет занимающий аналогичную должность Марат Хуснуллин. Также вице-премьер обеспечит создание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ,
Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин заявил, что поручение оптимизировать численность ведомств распространяется и на их руководство.
Мишустин напомнил, что поручил провести анализ задач и функций, возложенных на федеральные органы исполнительной власти для оптимизации их организационно-штатной структуры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен