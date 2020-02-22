https://static.news.ru/photo/4e2edf62-5546-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов РФ должно подготовить поправки в закон о государственных закупках до 1 мая 2020 года. Соответствующее поручение сотрудникам и руководству ведомства дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Минфин разработает и представит правительству проекты нормативных актов, которые обеспечивают оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Держать под контролем процесс внесения правовой нормы для рассмотрения в Государственную думу поручили вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Представить предложения по оптимизации процедур и сокращению сроков планирования, проектирования и строительства объектов должен будет занимающий аналогичную должность Марат Хуснуллин. Также вице-премьер обеспечит создание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин заявил, что поручение оптимизировать численность ведомств распространяется и на их руководство.

Мишустин напомнил, что поручил провести анализ задач и функций, возложенных на федеральные органы исполнительной власти для оптимизации их организационно-штатной структуры.