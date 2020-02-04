Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует вводить требования, ужесточающие действие госгарантий для банков.
Никаких требований, ужесточающих действие гарантий, мы вводить не предполагаем, — приводятся слова Силуанова в пресс-релизе Минфина.
Он отметил, что поправки, которые приняты в Бюджетном кодексе, прописаны ранее действующие нормы, возведенные сейчас в ранг закона. Государство заинтересовано в сохранении института гарантий, поэтому механизм будет продолжать работать.
Как писал NEWS.ru, Силуанов рассказал, что кабмин действительно рассматривает возможность передать принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка другой государственной структуре. В то же время первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что правовых оснований для этой передачи нет. Закон о ЦБ РФ запрещает Банку России продавать свою долю в Сбербанке.
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