https://static.news.ru/photo/53f42eb6-4763-11ea-9d82-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует вводить требования, ужесточающие действие госгарантий для банков.

Никаких требований, ужесточающих действие гарантий, мы вводить не предполагаем, — приводятся слова Силуанова в пресс-релизе Минфина.

Он отметил, что поправки, которые приняты в Бюджетном кодексе, прописаны ранее действующие нормы, возведенные сейчас в ранг закона. Государство заинтересовано в сохранении института гарантий, поэтому механизм будет продолжать работать.

Как писал NEWS.ru, Силуанов рассказал, что кабмин действительно рассматривает возможность передать принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка другой государственной структуре. В то же время первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что правовых оснований для этой передачи нет. Закон о ЦБ РФ запрещает Банку России продавать свою долю в Сбербанке.