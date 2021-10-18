В Минфине рассказали, как российские миллиардеры обходят НДФЛ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшие три года не планируется вносить изменения в НДФЛ. По словам министра, от такой меры больше пострадает средний класс, тогда как «крупные миллиардеры найдут способы уйти от налогообложения». Об этом 18 октября сообщает РИА Новости.

Силуанов отметил, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам, что в ведомстве очень аккуратно относятся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. Депутаты, в свою очередь, заметили, что за последние годы выросли доходы богатейших граждан России.

Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения. <…> Бизнес выбирает юрисдикции, и зачастую это близкие к нам юрисдикции — есть у нас Казахстан, Белоруссия, — которые предполагают совсем иной уровень налогообложения, в том числе в оплате труда. Поэтому к этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно, — заявил Силуанов.

Ранее Министерство финансов России выступило с предложением расширить перечень налогов для россиян, а также провести корректировку системы налогообложения. Об этом свидетельствует приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Часть мер предполагает обязать российские компании платить НДФЛ с иностранных сотрудников, которые работают на удалёнке.

Ещё одна мера ведомства коснётся ужесточения фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Так, например, предлагается полностью возложить ответственность за оплату налогов на игорные заведения. По нынешнему законодательству физическое лицо оплачивает НДФЛ самостоятельно, если сумма выигрыша не превышает 15 тысяч рублей.