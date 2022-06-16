Минфин исключил возможность новых льгот для нефтяников

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан

Минфин не собирается вводить новые льготы для нефтяников, сообщил первый заместитель министра финансов Алексей Сазанов RTVI. В свою очередь металлургам могут снизить налоговую нагрузку уже летом, отметил он.

Мы не рассматриваем сейчас никаких послаблений. Нефтедобыча и нефтепереработка сейчас доходна, и какие-то новые льготы там не требуются, — сказал Сазанов.

При этом Россия собирается начать наращивать добычу нефти уже в июле текущего года, заявил на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, экспорт нефти из РФ в июле может также вырасти.

Он добавил, что пока в России не консервировали нефтяные скважины, а значит, нарастить объёмы можно в любой момент. По словам вице-премьера, цены на топливо могут подскочить до конца текущего года. Сейчас в России очень надеются, что спрос на нефть по всему миру тоже будет увеличиваться.

14 июня Минфин России частично засекретил данные по бюджетной отчётности из-за западных санкций. Министерство представило предварительную оценку исполнения бюджета за январь — май текущего года. При этом информации об источниках финансирования дефицита и исполнения расходов по разделам и подразделам бюджета в документе нет.