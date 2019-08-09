https://static.news.ru/photo/0c61fb58-bcd2-11e9-b835-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минфин и Минэнерго дали отрицательный отзыв на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных льгот для Антипинского НПЗ.

Некоторое время назад Греф попросил президента Владимира Путина об увеличении для предприятия выплачиваемого из бюджета обратного акциза на нефть, нарастив логистический коэффициент с 1,1 до 1,5. В Минфине сочли, что предоставление НПЗ данной льготы приведёт к 2024 году, когда полностью завершится налоговый манёвр, выпадающим доходам бюджета в 24 млрд рублей в год.

В Минэнерго, в свою очередь, отметили, что инициатива Грефа не имеет финансово-экономического обоснования. Кроме того, предприятие ранее уже получило льготу в виде обнуления акциза на авиационный керосин, что должно принести НПЗ в течение двух лет дополнительные 10 млрд рублей.

Помимо этого, ФАС и Минприроды выступили против предложения Сбербанка об изменении условий лицензий на месторождения в Оренбургской области, находящиеся на балансе НПЗ. В ведомствах усмотрели в этом нарушение норм гражданского права и антимонопольного законодательства, сообщает « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов заявил, что банкротство предприятия может привести к его финансовому оздоровлению. При этом он подчеркнул, что процедура банкротства не будет сопровождаться сокращением персонала завода.