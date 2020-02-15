https://static.news.ru/photo/5c30a0bc-502a-11ea-aff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Россия не сможет достроить газопровод «Северный поток — 2» своими силами, уверен министр энергетики США Дэн Бруйетт. Проект приостановлен в конце 2019 года из-за американских санкций.

Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий, — цитирует Бруйетта ТАСС.

Американский чиновник посчитал существующие санкции достаточными для остановки строительства «Северного потока — 2», по которому Россия планирует поставлять газ в обход Украины и Белоруссии.

По словам руководителя австрийской компании OMV — одного из подрядчиков проекта — Райнера Зеле, россияне способны найти судно и проложить остаток газопровода. Как уточнил глава Минэнерго России Александр Новак, планируется использовать трубоукладочное судно «Академик Черский» из Приморского края.

Как писал NEWS.ru, в февральской презентации для инвесторов «Газпром» пообещал достроить газопровод до конца 2020 года.

Задержка возникла из-за того, что 20 декабря 2019 года США приняли оборонный бюджет и пригрозили санкциями компаниям, которые продолжат сотрудничать с Россией по «Северному потоку — 2». Швейцарский подрядчик Allseas вскоре отозвал свои суда.