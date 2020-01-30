Цена нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до $183 за баррель. Это произойдёт в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Такие цифры
Своего максимума нефтедобыча в США, считают авторы отчёта, достигнет в 2022 году. Тогда в сутки будет добываться 14 млн баррелей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может потерять нынешний уровень нефтедобычи. В Минэнерго считают, что действующая налоговая система в нефтяной отрасли угрожает России потерей достигнутого уровня добычи чёрного золота, рассказал глава ведомства Александр Новак. По его словам, это связано с удорожанием добычи, ухудшением запасов.
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