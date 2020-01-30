https://static.news.ru/photo/e35d7d3a-42f6-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Цена нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до $183 за баррель. Это произойдёт в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.

Такие цифры содержатся в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. При этом в отчёте приведён и базовый сценарий, исключающий изменения в важных энергетических законах. Согласно ему, цена за баррель нефти будет составлять к названному периоду $105. Она сможет опуститься и до $46 за баррель, если издержки добычи станут низкими.

Своего максимума нефтедобыча в США, считают авторы отчёта, достигнет в 2022 году. Тогда в сутки будет добываться 14 млн баррелей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может потерять нынешний уровень нефтедобычи. В Минэнерго считают, что действующая налоговая система в нефтяной отрасли угрожает России потерей достигнутого уровня добычи чёрного золота, рассказал глава ведомства Александр Новак. По его словам, это связано с удорожанием добычи, ухудшением запасов.