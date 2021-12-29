Глава Минэнерго поддержал продажу пива на автозаправочных станциях

Минэнерго России поддерживает продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях, чтобы оказать помощь розничному бизнесу, где цены растут медленнее, чем в оптовом, сказал глава ведомства Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, предложение о разрешении продажи пива на АЗС исходит от представителей автозаправочного бизнеса.

Это больше продолжение автозаправочного бизнеса, оно обосновано тем, чтобы повышать маржинальность розничного сегмента рынка, — отметил Шульгинов.

По его словам, это даст 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Учитывая, что иногда они низкомаржинальны, потому что оптовые цены иногда растут и они испытывают проблемы, это может улучшить экономику автозаправочных станций.

Ранее сообщалось, что Минэнерго планирует вернуть продажу слабоалкогольных напитков, в частности пива, на АЗС. Доклад по этому вопросу министерство отправило правительству. В ведомстве полагают, что продажи алкоголя на заправках могут улучшить их маржинальность в условиях риска резкого подорожания бензина на два рубля в начале 2022 года.