Минэкономразвития предложило создать новую особую экономическую зону

В Красноярском края может появиться особая экономическая зона (ОЭЗ). Соответствующий проект подготовило Минэкономразвития России.
В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», её создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Минэкономразвития получил подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов. Они готовы инвестировать в этот проект более 6,6 млрд рублей в течение трёх лет. Благодаря этому в регионе появится не менее 1,7 тысяч рабочих мест. В этой зоне создадут производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии.
Заместитель министра экономического развития Сергей Галкин подчеркнул, что cоздание ОЭЗ в Красноярском крае — ключевое мероприятие в рамках проекта «Енисейская Сибирь», который объединит экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы,
Как ранее писал NEWS.ru, представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу создания в стране новых особых экономических зон заявил, что существующее дробное деление является неэффективным, поэтому планируется объединить ряд ОЭЗ.
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