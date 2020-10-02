Минэкономразвития предложило создать новую особую экономическую зону

https://static.news.ru/photo/64adaeca-04a1-11eb-ae6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском края может появиться особая экономическая зона (ОЭЗ). Соответствующий проект подготовило Минэкономразвития России.

В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», её создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минэкономразвития получил подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов. Они готовы инвестировать в этот проект более 6,6 млрд рублей в течение трёх лет. Благодаря этому в регионе появится не менее 1,7 тысяч рабочих мест. В этой зоне создадут производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии.

Заместитель министра экономического развития Сергей Галкин подчеркнул, что cоздание ОЭЗ в Красноярском крае — ключевое мероприятие в рамках проекта «Енисейская Сибирь», который объединит экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тывы, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу создания в стране новых особых экономических зон заявил, что существующее дробное деление является неэффективным, поэтому планируется объединить ряд ОЭЗ.