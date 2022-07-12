Минцифры ужесточит критерии отсрочки от армии для IT-специалистов

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Минцифры до 1 августа рассмотрит вопрос об ужесточении условий получения статуса технологических компаний, предполагающих отсрочку от армии для своих сотрудников и другие преференции. По всей вероятности, число таких сотрудников сократится, пишут «Известия».

Скорее всего, претендентам на отсрочку придётся доказывать, что значительная часть их выручки приходится на продажу IT-разработок. Пока чётких критериев разграничения таких компаний не выработано. Эксперты считают, что упорядочить правила получения преференций IT-компаниями действительно нужно, чтобы избежать их недобросовестного применения.

Сейчас для получения аккредитации компании достаточно подать заявку через «Госуслуги» и подтвердить свою деятельность соответствующим ОКВЭД. В качестве дополнительных критериев для получения аккредитации планируется ввести такие, как: доля сотрудников, занимающихся IT, доля выручки от разработки и внедрения IT. На данный момент различные варианты обсуждаются с представителями отрасли.

Аккредитация даёт только право на отсрочку от армии для сотрудников компаний. Другие преференции — снижение налоговых платежей, ставок по кредитам, включая ипотеку для работников, требуют подтверждения ФНС доли выручки от продажи IT-продуктов и услуг в общих доходах организации. На данный момент не уточняется, какой должна быть доля от выручки и какое число программистов зачислено в штат.

Ранее сообщалось, что зарплата IT-специалистов в российских компаниях составляет в среднем 240 тысяч рублей в месяц, что на 20% ниже, чем у тех, кто работает на зарубежные фирмы. При этом, по словам нескольких источников, предпосылок для роста зарплат в этом году нет: доходы упали, компании экономят и сокращают штаты.