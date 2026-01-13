Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:11

Минцифры предложило распространить IT-льготы на компании с госучастием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о расширении налоговых льгот для IT-компаний с государственным участием, сообщили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Меры направлены на поддержку разработчиков, вносящих вклад в цифровое развитие страны.

Документ вводит возможность для компаний с госучастием, которые занимаются разработкой IT-решений и вносят вклад в цифровое развитие страны, получать налоговые льготы, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний. Кроме того, изменения расширяют круг компаний с госучастием, которые могут получить государственную IT-аккредитацию, — рассказали изданию в аппарате Григоренко.

Поддержку предлагается распространить на IT-госкомпании с прямой или косвенной долей Российской Федерации не менее 50%. Речь идет о разработчиках программного обеспечения и баз данных для государственных информационных систем, участниках особо значимых проектов в сфере цифровизации, правообладателях ПО из российского перечня для предустановки на устройства, а также создателях решений для объектов критической информационной инфраструктуры.

Ранее Министерство цифрового развития РФ сообщило, что правительство России приняло решение сохранить льготный налоговый режим для отечественных разработчиков программного обеспечения. Соответствующий шаг был согласован в ходе подготовки поправок в Налоговый кодекс ко второму чтению.

IT-компании
налоги
льготы
Минцифры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
ОАК объявила о кадровых перестановках на ключевых авиационных направлениях
Смерть новорожденных в российском роддоме привлекла внимание силовиков
Еврокомиссия «объявила войну» Маску из-за одной технологии
Полицейские вернули пенсионерке украденные мошенниками 1,5 млн рублей
Полицейские и медики успокоили обнаженную женщину после ссоры в Тайване
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Елец
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.