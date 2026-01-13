Минцифры предложило распространить IT-льготы на компании с госучастием

Минцифры РФ разработало проект постановления правительства о расширении налоговых льгот для IT-компаний с государственным участием, сообщили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Меры направлены на поддержку разработчиков, вносящих вклад в цифровое развитие страны.

Документ вводит возможность для компаний с госучастием, которые занимаются разработкой IT-решений и вносят вклад в цифровое развитие страны, получать налоговые льготы, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний. Кроме того, изменения расширяют круг компаний с госучастием, которые могут получить государственную IT-аккредитацию, — рассказали изданию в аппарате Григоренко.

Поддержку предлагается распространить на IT-госкомпании с прямой или косвенной долей Российской Федерации не менее 50%. Речь идет о разработчиках программного обеспечения и баз данных для государственных информационных систем, участниках особо значимых проектов в сфере цифровизации, правообладателях ПО из российского перечня для предустановки на устройства, а также создателях решений для объектов критической информационной инфраструктуры.

Ранее Министерство цифрового развития РФ сообщило, что правительство России приняло решение сохранить льготный налоговый режим для отечественных разработчиков программного обеспечения. Соответствующий шаг был согласован в ходе подготовки поправок в Налоговый кодекс ко второму чтению.