Миллиардер Мордашов назвал условие для экономической катастрофы в России

https://static.news.ru/photo/c09eb222-575a-11eb-bc29-fa163e074e61_660.jpg Алексей Мордашов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер и владелец металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал об опасности экономической катастрофы, которой может обернуться для России изоляция.

Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, национальная экономика сожмётся раза в два. Мы просто физически встанем, — цитирует бизнесмена РБК.

Он добавил, что при таком сценарии наиболее пострадают некоторые отрасли российской промышленности, в том числе металлургия и машиностроение.

Мордашов подчеркнул, что отказ от импорта многих зарубежных товаров, таких как автомобили, продукты питания и информационные услуги, нанесёт по россиянам тяжелейший удар. Поэтому разговоры про автаркию — экономическую систему, предусматривающую полное самообеспечение отдельно взятой страны — а также про изоляцию РФ он назвал «очень искусственными».

При этом миллиардер признал, что некоторые меры экономического протекционизма всё-таки необходимы, однако критически отозвался об инициативе ФАС ввести экспортные пошлины на сталь для снижения цен на внутреннем рынке.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко заявил, что ждать улучшений в экономике и социальной сфере слишком скоро не следует. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что кризис в экономике и социальной сфере, возникший в связи с эпидемией коронавируса, начнёт отступать. По мнению эксперта, до тех пор пока российская экономика строиться на почти 100-процентном импорте, улучшений ждать бессмысленно.

Зайченко считает, что бизнес и малый, и средний, и даже крупный начнёт работать в полную силу не скоро. По его мнению, потребуется ещё несколько лет, чтобы его оживить. Эксперт полагает, что в России ограничения продлятся минимум до сентября 2021 года. Постепенно они начнут сходить на нет, если не будет третьей волны, писал NEWS.ru.