Международные резервы России снизились за неделю на 0,2%

Международные резервы России снизились за прошедшую неделю на 0,2% , об этом говорится в сообщении на сайте Банка России. На 6 мая 2022 года сумма резервов составила $592,1 млрд. По данным на конец апреля, международные резервы находились на уровне $593,1 млрд.

Международные резервы по состоянию на 6 мая составили $592,1 млрд, уменьшившись на 0,2% (или на $1 млрд), — говорится в сообщении регулятора.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в ходе международных санкций заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.

Заморозку золотовалютных резервов РФ Силуанов расценил как объявление Западом дефолта по обязательствам перед Россией. Он также добавил, что введением санкций страны Запада развернули, по сути, финансовую и экономическую войну против РФ.