https://static.news.ru/photo/dbfc4910-e5a2-11e9-8e59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Консалтинговая компания из США The Boston Consulting Group провела исследование, в котором эксперты организации рассказали о произошедшем в России «чуде» в сфере карточных платежей.

Именно так специалистами было названо явление, ставшее результатом сочетания дешёвого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии. В 2010–2018 годах рост объёма платежей в стране составил в среднем около 22,1%, а в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%. Однако, уточняют эксперты, несмотря на это, Россия не перестанет быть лидером по указанным показателям среди рассмотренных сотрудниками американской компании 58 стран, передаёт РБК.

Также специалисты сравнили европейский, западноевропейский и восточноевропейский рынки карточных платежей. Рост показателей ожидается на уровне 5,9, 5 и 7,4% в год соответственно. Таким образом, восточноевропейский рынок остаётся лидером, и в основном — за счёт российских результатов.

Как отмечают эксперты, указанное «чудо» в РФ сделало государство первым по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищённых токенизированных транзакций. Также, исходя из сведений американской консалтинговой компании, именно в России системы бесконтактных платежей оказались более востребованными, чем в других странах.

Как ранее писал News.ru, средний перевод россиян в Системе быстрых платежей (СПБ) составляет 8,9 тысячи рублей. Сервисом пользуются 920 тысяч клиентов.