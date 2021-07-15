Металлурги призвали РФ больше вкладываться в «зелёную» инфраструктуру

«Северсталь» призвала российские власти создать экологичную инфраструктуру для выполнения климатических целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя металлургической компании.

В «Северстали» подчеркнули, что ожидают от российского правительства конкретных изменений в законодательстве страны касательно глобальных климатических изменений. Для этого необходимо в ближайшее время начать развитие низкоуглеродной инфраструктуры для меньшего количества загрязняющих выбросов в окружающую атмосферу.

В металлургическом гиганте также отметили безальтернативность использования денежных средств от «углеродных» поступлений для внедрения «прорывных» технологий в чёрной металлургии. Помимо этого, в «Северстали» сочли важным фактором возмещение финансовых издержек российских компаний в связи с особенностями отечественного и европейского углеродного регулирования.

Накануне Еврокомиссия представила новый план экологического развития на ближайшие годы. С помощью сбора дополнительного налога на ввоз на территорию стран-участниц загрязняющих продуктов европейские чиновники надеются сократить выбросы углерода и других веществ в окружающую среду.

Уже к 2030 году, по задумке властей ЕС, уровень атмосферных выбросов должен сократиться на 55% по сравнению с показателями 1990-го. Предполагается, что новый налог начнёт действовать в тестовой форме не раньше начала 2026 года.

До этого для всех импортёров загрязняющей продукции будет действовать так называемый переходный режим с пробной схемой отчётности по углеродному следу и налоговой базе. Под дополнительное налогообложение должны попасть сталь, трубы, цемент, алюминий и другие объекты, негативно влияющие на состояние окружающей среды.

Ранее в ассоциации «Русская сталь» призвали правительство в сжатые сроки начать переговоры с ЕС по поводу условий углеводородного налога.

В заявлении участников металлургического бизнес-объединения подчёркивается, что введение нового денежного сбора напрямую затронет интересы отечественных экспортёров, включая производителей стали и труб. При этом эксперты подсчитали, что углеводородный налог обойдётся российским поставщикам в $300 млн.