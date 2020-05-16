Меры поддержки арендодателей в Москве составят 15,3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/f171f504-9747-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы планируют направить на выплаты грантов собственникам коммерческой недвижимости 15,3 млрд рублей. На поддержку смогут претендовать 6,5 тысячи организаций, пострадавших от ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Согласно утверждённому порядку, собственники и арендодатели смогут компенсировать имущественные платежи по торговле, общепиту и бытовым услугам с 1 марта по 1 июля. Владельцы гостиниц смогут компенсировать платежи за второй квартал 2020 года. При этом есть условие: снижение арендных ставок не менее чем на 50% и не менее чем в двукратном размере от суммы имущественных платежей.

Для получения гранта на объект недвижимости предприятия торговли, общепита, бытовых услуг должны занимать в нём не менее 80% площади или иметь кадастровую оценку, соответствующую этим видам деятельности, а гостиница — иметь сертификат «звёздности», — приводятся в сообщении слова главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.

15 апреля мэрия Москвы приняла третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по ранее взятым кредитам городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. На это планировалось выделить от 20 до 30 млрд рублей.

Ещё около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу за первый квартал текущего года. Среди них — кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные Владимиром Путиным. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца, писал NEWS.ru.