Сергей Собянин проинформировал население относительно окончания перчаточно-масочного режима: не раньше следующего года. В свете этого совершенно очевидно, что такая мера отрицательно повлияет на рентабельность деятельности малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания, а вызванные этой мерой дополнительные накладные расходы приведут к росту цен товаров и услуг. Об этом заявил NEWS.ru председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике и общественный уполномоченный по защите прав субъектов инвестиционной деятельности Владимир Гамза.

Видимо, столичного градоначальника перспектива «удушения» бизнеса не сильно волнует, так как московский бюджет совершенно не зависит от состояния малого и среднего предпринимательства, а пополняется за счёт налогообложения вертикально интегрированных крупнейших корпораций, холдинговые структуры которых располагаются и платят налоги, а также делают иные обязательные платежи в Москве, замечает Владимир Гамза.

Об этом объективно свидетельствуют данные о доходах бюджета столицы: в 2019 году он составил 2,3 трлн рублей (18% совокупного бюджета всех регионов), притом что в Москве проживает лишь 9% трудовых производительных сил населения России.



Требование появляться в общественных местах в маске и перчатках замедлит восстановление ресторанного рынка, говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. В этой ситуации, отмечает он, относительно легко адаптируются фастфуд и уличные точки продаж, где есть опция еды навынос. В аналогичном положении окажется вся индустрия массовых развлечений, а также спорт, особенно фитнес. Могут быть сложности у оффлайн-продавцов одежды и обуви. Ведь очевидно, что тактильные ощущения при выборе данных товаров очень важны. Выручка одежных ретейлеров может упасть на 15–20%. Гораздо лучше на этом фоне себя будут чувствовать онлайн-магазины, предлагающие примерку на дому.





Режим сказывается на всех сферах бизнеса, замедляя производственные процессы, а также влияя на издержки компаний. Владельцы и арендаторы офисов, складов и сборочных цехов вынуждены увеличивать расходы на дезинфекцию в несколько раз, в том числе закладывая покупку индивидуальных средств защиты для своих сотрудников и клиентов. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

По его словам, выиграют производители и оптовые поставщики масок и перчаток, а также клининговые компании. Проиграют остальные сферы, поскольку они оплатят поддержание противовирусного режима.

Выделить влияние конкретно масок и перчаток на динамику ВВП очень сложно. Скорее всего, меры защиты замедлят рост экономики в рамках статистической погрешности менее чем на 0,1% за целый год. Но в комплексе сохранение режима борьбы с инфекцией будет давить на потребительский спрос, а значит, откладывать восстановление на будущее, — сказал аналитик «Фридом Финанс».

Так, если в этом году ВВП упадёт на 4–5%, то в следующем он может вырасти менее чем на 2%. То есть полного восстановления придётся ждать ещё год или даже два.

В маске ты или без

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для бизнеса сейчас крайне важно в принципе начать работать — не важно, в перчатках, масках или без них. Всем нужно платить по счетам — выплачивать кредиты, аренду, долги поставщикам и т. п. Многие предприниматели воспользовались господдержкой в виде льготных кредитов, а их тоже нужно отдавать. Можно, конечно, спекулировать на тему эффективности масочного режима и о том, как наживаются на гражданах производители средств защиты, но факт остаётся фактом: если в текущей ситуации масочный режим — это условие возврата к деловой активности, то это всё же лучше, чем изоляция, уверен заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

ЗАВьЯЛОВ

Очевидно, что для некоторых видов бизнеса, например небольших кафе или баров, ограничения по количеству людей в помещении, соблюдение социальной дистанции и другие меры автоматически означают снижение проходимости и риски просто не выйти на точку безубыточности. Однако, как показывает опыт Китая, люди после изоляции стараются вернуться к знакомой рутине, поэтому какой-то всплеск потребительской активности по окончании режима изоляции нам обеспечен. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Дмитрий Завьялов рассказывает, что многие из его знакомых предпринимателей начали работать ещё две-три недели назад — полуподпольно, «но это была единственная возможность сохранить бизнес, доходы сотрудников и владельцев бизнеса». Нужно понимать, говорит экономист, что с учётом общей экономической ситуации последних лет у российского малого бизнеса нет и не было подушки безопасности. Поэтому так или иначе закрытые офисы, склады, магазины, салоны и студии — это тысячи людей, сидящих без зарплаты.

Однако остаётся вопрос, не получится ли так, что бизнес начнут штрафовать за несоблюдение масочного режима посетителями или клиентами? Ведь такие случаи уже возникали. Надо понимать, что соблюдение масочного режима — это личная ответственность гражданина, поэтому следить за соблюдением порядка или ограничивать, например, посетителей торговых центров владельцы бизнеса не смогут. Они несут ответственность только за своих сотрудников. Поэтому не хочется, чтобы административные меры за нарушения граждан перекладывали на бизнес, — подчёркивает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В том, что перчаточно-масочный режим будет в дальнейшем негативно отражаться на развитии экономики и бизнеса в целом, более чем уверен председатель Партии малого бизнеса России Юрий Сидоров. Переориентироваться смогут только те, кто может работать удалённо, указывает он.

Это будут в основном госслужащие, преподаватели вузов, учителя школ и т. д. Но удалённо не построишь дом, не заготовишь лес, не сделаешь операцию, не обработаешь поля, не изготовишь стройматериалы. Перечисленные профессии, безусловно, потеряют много, некоторые, возможно, всё. Выиграют или точно не потеряют крупные компании, особенно с госучастием. Рост экономики в таких условиях невозможен, потому что если в цепи контрагентов хоть один ограничен в чём-то или вообще не может работать из-за перчаточно-масочного режима, рушится вся цепь. Юрий Сидоров председатель Партии Малого Бизнеса России председатель Партии Малого Бизнеса России

Вся возмездная помощь малому и среднему бизнесу не принесёт положительных результатов, сетует Юрий Сидоров. Речь идёт о кредитовании под малый процент, снижении налогов, продлении периода их оплаты и т. д. Это только ухудшит его положение, считает он. Рано или поздно денежные средства надо будет возвращать, налоги платить. При нормальных условиях работы эти платежи производятся из полученной прибыли, а её у МСП не будет, потому что ещё до пандемического периода предприятия малого и среднего бизнеса работали не на получение прибыли, а на уменьшение убытков, отмечает аналитик.

Вывод следующий: бизнес ещё более закредитуется со всеми вытекающими последствиями. Единственная реальная поддержка и бизнеса, и всего народа — это безвозмездная финансовая помощь, а также создание условий для эффективной работы МСП, — сказал председатель Партии Малого Бизнеса России.

Ни холодно ни жарко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем можно сказать, что бизнес в большинстве своём уже освоился с особым режимом, предусматривающим ношение масок, перчаток, обеззараживанием поверхностей и соблюдением социальной дистанции. Как и граждане. По этой причине сохранение данных требований на длительный период вряд ли негативно будет действовать на экономику. Можно сказать, что это уже вошло в привычку, убеждены некоторые эксперты.





Опыт Китая показывает, что ношение масок и перчаток при постепенном снятии ограничений для работы предприятий, магазинов и сферы услуг со временем перестаёт иметь значение. Люди всё равно выйдут на работу, будут покупать товары и т. д. Для восстановления потребления больше будет значить снятие угрозы заражения: пока люди будут бояться перемещаться по общественным пространствам, спрос вряд ли восстановится в прежних объёмах. А маски и перчатки дают защиту и гарантии безопасности. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Павел Сигал считает, что прогноз по восстановлению экономики в перчаточно-масочном режиме можно сделать по примеру Китая: в мае, спустя три месяца после жёсткого карантина, люди все равно носят маски и перчатки в обязательном порядке. Пассажирский поток восстановился на 80%, грузопоток — почти на 90%, розничная торговля и сфера услуг — на 85%. Общий уровень экономики по сравнению с докризисным периодом — около 90%.

То есть можно говорить о том, что постепенно наша страна вернётся к прежним параметрам потребительского спроса, производства и торговли к августу–сентябрю, — допускает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Перчаточно-масочный режим сам по себе существенно не повлияет на восстановление экономики и бизнеса, поскольку основные ограничения для бизнеса обусловлены другими факторами, объясняет управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Среди них — существенное падение спроса и доходов населения в условиях карантина, а также различные ограничительными меры: закрытие границ, магазинов, перебои в логистических цепочках, проблемы у заказчиков, поставщиков и т. д. Конечно, требование относительно ношения масок и перчаток означает дополнительные расходы на приобретение данных средств защиты для сотрудников компаний, но является всё-таки второстепенной проблемой для бизнеса, говорит Орехов. Эти ограничения больше волнуют население и сотрудников компаний, которые будут вынуждены испытывать дискомфорт как на работе, так и в обычной жизни.





От перчаточно-масочного режима экономически выиграют производители перчаток и масок, но ажиотажный спрос на эти виды индивидуальной защиты уже прошёл. Население и предприятия перешли к закупкам этих товаров по мере необходимости. Во второй половине мая 2020 года россияне приобрели на 22% меньше одноразовых масок, перчаток и кожных антисептиков, чем в первой половине мая 2020-го. Наибольшее снижение спроса отмечено в категории одноразовых защитных масок — на 38%. Одноразовых перчаток во второй половине мая приобрели на 9% меньше по сравнению с первой половиной месяца. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Александр Авилов/АГН «Москва»

Стабилизация спроса на средства для защиты от вирусных инфекций, на взгляд эксперта, обусловлена также значительным расширением ассортимента средств индивидуальной защиты на онлайн-площадках и в стране в целом. Россияне в апреле — начале мая уже сформировали необходимые запасы такой продукции. Для предпринимателей режим обязательного ношения масок и перчаток сотрудников — дополнительные затраты, но поскольку для большинства видов бизнеса они являются несущественными в совокупных расходах, дополнительный негативный эффект на финансовое положение компаний будет невысоким, убеждён специалист.



Сам по себе перчаточно-масочный режим незначительно сказывается на основной массе предприятий города. Куда сильнее на положение дел влияет сжатие потребительского спроса, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Упавшие доходы россиян не позволяют потреблять так же, как мы привыкли это делать ранее. Значительная часть отечественных домохозяйств «затянула пояса», перейдя в режим экономии. А вот это уже действительно существенно бьёт по практическим всем отраслям, связанным как с производством товаров, так и с предоставлением услуг, торговлей, туризмом и т. д. Так что экономика будет восстанавливаться вне зависимости от того, носим мы маски и перчатки или нет. Более того, люди уже стали привыкать к перчаточно-масочному режиму — это стало частью нашей повседневной жизни. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Тем не менее темпы восстановления экономики в гораздо большей степени будут зависеть не от того, как долго мы проходим в масках, а от того, насколько быстро начнут расти доходы граждан. Так как именно потребление является основным двигателем любой рыночной экономики, резюмировал Алексей Коренев.