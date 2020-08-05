Медведев: условия труда для мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян

https://static.news.ru/photo/4568320c-d719-11ea-8bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Global Look Press

Задача любого государства — обеспечить работой граждан своей страны, поэтому условия труда для мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, условия лучше, чем для наших граждан. Это уже очень тонкая грань, которая может быть и предметом политического обсуждения, — цитирует его ТАСС.

Медведев добавил, что организовывать работу производства и сферы оказания услуг нельзя за счёт граждан страны. Кроме того, председатель «Единой России» пообещал, что партия сделает всё возможное для поддержки россиян на рынке труда. Он также напомнил о мерах ответственности, которые предусмотрены для работодателей иностранцев в ряде стран.

Как писал NEWS.ru, в России сейчас находится от 12 до 15 милли­онов мигрантов, что составляет примерно 8–10% от 146-миллион­ного населения страны. При этом на фоне экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, и вынужденной остановки целого ряда отраслей промышленности и сферы услуг, на которых преимущественно и были заняты мигранты, значительное их число осталось без работы.