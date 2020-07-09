Медведев сообщил, что переход к сокращённой рабочей неделе не за горами

https://static.news.ru/photo/01e0fb80-c1b7-11ea-9ddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что переход к гибкому графику рабочей недели, например, четырёхдневному, не за горами, нужно лишь подготовить трудовое законодательство в этой сфере.

Если человек находится в удалённой системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырёхдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство, — процитировали Дмитрия Медведева в ТАСС.

Дмитрий Медведев пояснил, что тема сокращённой рабочей недели «соприкасается с работой на удалёнке». Он отметил, что в прошлом году его предложение не пользовалось такой популярностью, а многие «смотрели на него с удивлением».

Я, конечно, не предполагал, каким образом мы столкнёмся с удалённой занятостью и сокращённой рабочей неделей, — подчеркнул зампред Совета безопасности РФ.

Он отметил, что удалённую занятость важно отрегулировать в Трудовом кодексе РФ. Однако такая занятость «не должна быть единственным вариантом трудовых отношений».

Получается так, что человек, находясь на удалёнке, может использоваться работодателем чуть ли не круглые сутки. У человека должно быть время и для отдыха, и для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить, — пояснил Дмитрий Медведев.

Зампред Совета безопасности РФ привёл в пример пользу удалённой работы. Он рассказал о случаях, когда губернаторы бросали свои дела и летели в Москву на совещание, а в итоге им так и не удалось выступить.

Это не очень продуктивно. У губернатора ведь масса дел, причем таких, очень земных дел: там нужно пахать и пахать — улицы ремонтировать, за теплотрассами следить, а он в Москве болтается. А вот удалённая система проведения совещаний эти проблемы снимает, — пояснил Дмитрий Медведев.

Ранее NEWS.ru писал, что российские компании начали переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Отмечается, что на такую меру российский бизнес пошёл в условиях финансового кризиса на фоне пандемии коронавируса и девальвации рубля из-за снижения цен на нефть. Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю впервые летом 2019 года предложил занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев. Однако скептики тогда заявляли, что это может негативно сказаться на производительности и оплате труда.